Šta Boki 13 poručuje svojim današnjim stajlingom?! Na snimanje „Hype Zvezda“ stigao prekriven crnom čipkom popularnog brenda! (FOTO)

Boki 13 stigao je na snimanje „Hype Zvezda“, a njegov stajling je definitivno ostao itekako zapažen.

O jučerašnjem stajlingu sa skupocenim komadima garderobe koji je procenjen na skoro pola miliona eura, Boki 13 je danas prevazišao sebe. Pojavio se u crnom od glave do pete u brendu Dolce & Gabanna. Na sebi je imao čipku koja prekrivala lice, kao i tamne naočare, da li je ovim stajlingom želeo nešto da poruči, prosudite sami!

Šta Boki 13 poručuje svojim današnjim stajlingom?!

Zajecaronline/Hypetv.rs

