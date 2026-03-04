Srpski strelac osvojio bronzu na Evropskom prvenstvu u Jerevanu!

Reprezentativac Srbije u streljaštvu Aleksa Rakonjac osvojio je danas bronzanu medalju u disciplini “Solo” vazdušnom puškom na Evropskom prvenstvu u Jerevanu.

Kako je saopštio Streljački savez Srbije, Rakonjac je u prvoj fazi kvalifikacija od mogućih 30 pogodio 27 “hitova” (10,3 kruga i bolje) i kao 10. prošao u drugi deo takmičenja.

Srpski strelac je u drugoj fazi zabeležio je 29 pogodaka u krug 10,3 pa je sa ukupno 56 “hitova” došao na treće mesto i plasirao u meč za bronzu.

On je u borbi za bronzu pobedio Rusa Sergeja Novoselova rezultatom 15:13.

Pored Rakonjca, u disciplini “Solo” učestvovala su još dvojica srpskih takmičara – Marko Ivanović zauzeo 10. mesto, dok je Lazar Kovačević na 35. poziciji posle prve faze takmičenja.

U ženskom “Solo” takmičenju puškom najuspešnija srpska strelkinja bila je Anđelija Stevanović, koja je osvojila 11. mesto posle dve faze kvalifikacija. Aleksandra Havran je u prvoj fazi zauzela 18. poziciju.

Srpski strelci Damir Mikec, Uroš Gajić, Mateja Tripković završili su na osmom mestu u timskoj konkurenciji “Trio” u disciplini vazdušni pištolj.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

