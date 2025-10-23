Društvo hrana Izdvajamo Vesti zanimljivosti

SRPSKI HLEB MEĐU 50 NAJBOLJIH NA SVETU!

23.10.2025.
foto: Pixabay

Američki javni servis CNN uvrstio je proju iz Srbije na listu 50 najboljih hlebova sveta. Prema pisanju njihovog portala, proja je “omiljeni dodatak bogatim mesnim čorbama” u Srbiji.
To je domaće jelo koje se često sprema sveže za porodične obroke i iznosi vrelo iz rerne. Kukuruzno brašno nudi blago sladak ukus uz slane dodatke – od kajmaka, do čvaraka – navode u opisu.

Na CNN listi najboljih hlebova, mesto su našle legendarne meksičke tortilje, francuski baget, kao i italijanska fokača, ali i niz manje poznatih jela od testa iz različitih krajeva sveta.

Prema njihovom pisanju, prvi hlebovi pojavili su se pre nastanka prvih stalnih naselja, budući da su lovci i sakupljači u Jordanskoj pustinji pravili hleb od krtola i žitarica.

