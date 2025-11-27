Srpske rukometašice pregazile Urugvaj: Demonstracija sile na terenu

Rukometašice Srbije ubedljivo su sinoć savladale Urugvaj rezultatom 31:19 u meču prvog kola Grupe C na Svetskom prvenstvu koje se igra u Holandiji i Nemačkoj i tako praktično osigurale prolaz u četvrtfinalnu grupu.

Srpkinje su na poluvremenu vodile 15:10, a kad su u 36. minutu povele 19:11 bilo je jasno da će lako i ubedljivo stići do pobede.

Srpske rukometašice pregazile Urugvaj

Sara Garović je bila najefikasnija u Srbiji sa šest golova, pet je dala Jovana Jovović, a po četiri Tamara Kocić, Dunja Radević i Aleksandra Vukajlović.

Sabrina Grieko Vinja se istakla kod Urugvaja sa četiri gola, tri je dala Paula Istman Rueger.

U meču iste grupe, domaćin Nemačka je savladala Island rezultatom 32:25. U drugom kolu grupe, Srbija prekosutra od 20 i 30 igra protiv Islanda, a poslednji meč u grupi igra u nedelju od 18 časova protiv domaćina Nemačke.

Plasman u četvrtfinalnu grupu obezbediće tri prvoplasirane selekcije, a imajući u vidu da se očekuje da Urugvaj ubedljivo izgubi sve tri utakmice Srbija je praktično večerašnjom pobedom osigurala prolaz dalje.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.