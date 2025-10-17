Sremska Mitrovica: Dve osobe poginule prilikom prevrtanja autobusa !

Dve osobe su poginule kada se prevrnuo autobus danas oko 14.45 na putu Sremska Mitrovica – Jarak, saznaje Tanjug.

Iz bolnice u Sremskoj Mitrovici su rekli da ima povređenih i da ih ekipe Hitne pomoći dovoze u tu medicinsku ustanovu.

Na deonici gde je došlo do nesreće obustavljen je saobraćaj.

Za sada nije poznato zbog čega je došlo do prevrtanja autobusa.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!