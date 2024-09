Srednjoškolci korisnici porodične penzije do petka imaju rok da dostave potvrde o školovanju

Do petka rok za dostavljanje potvrde o školovanju za srednjoškolce korisnike porodične penzije

Srednjoškolci koji su korisnici porodične penzije, a imaju 15 i više godina, obavezni su da do petka, 20. septembra Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) dostave potvrde o školovanju. Ukoliko to ne učin, privremeno će im biti obustavljena isplata primanja.

Učenici srednjih škola imaju pravo na porodičnu penziju do završetka školovanja, a najkasnije do 20. godine. Ovo pravo mogu koristiti i kasnije, ukoliko upišu i pohađaju visokoškolske ustanove, a najkasnije do 26. godine života.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ne pravi razliku između redovnog i vanrednog školovanja. Kao ni između privatnih i državnih srednjih škola.

Ukoliko deca, učenici srednjih škola, osim porodične penzije ostvarene po domaćim propisima, koriste i porodičnu penziju inostranih nosilaca socijalnog osiguranja, trebalo bi i tim institucijama da dostave potvrde o školovanju, ako je to predviđeno propisima druge države.

Potvrde moraju sadržati podatak o identitetu učenika, podatak o školi koja izdaje potvrdu, na koju školsku godinu se odnosi i status koji učenik ima u toj školskoj godini. Osim toga, na potvrdama je potrebno navesti jedinstveni matični broj roditelja po kome se koristi pravo na porodičnu penziju.

Potvrde možete predati lično, na šalteru filijale koja isplaćuje porodičnu penziju ili poslati poštom, na adresu filijale, kao preporučena pošiljka.

ZaječarOnline/O.B.