Tim Srbije osvojio je srebrnu medalju na svetskoj olimpijadi iz robotike First Global Challenge 2025 u Panami i postigao izvanredan uspeh u konkurenciji 181 države.

Tim Srbije činili su učenici Gimnazije Kreativno pero, Bogdan Stamenović, Leila Aleksandra Jašović, Dušan Kremić i Aleksa Jovanović, kao i Marko Bogićević iz Kragujevačke gimnazije, pod vođstvom tim liderke Aleksandre Nedeljković, tehničkog mentora Vuka Vujovića i komentora Dušana Mladenovića i oni su, navodi se u saopštenju Gimnazije Kreativno pero.

Srebro za Srbiju na svetskoj olimpijadi iz robotike u Panami!

Ovogodišnja tema, Eco Equilibrium, okupila je učenike iz više od 190 zemalja kako bi kroz inovacije i STEM rešenja odgovorili na ključne globalne izazove očuvanja biodiverziteta i zaštite prirodnih staništa.

Timovi svojim robotima obnavljaju ekosisteme, štite ugrožene vrste i doprinose održavanju ekološke ravnoteže, dok kroz projekat Eco Equilibrium New Technology Experience primenjuju inovativna tehnološka rešenja kako bi istražili, razumeli i očuvali biodiverzitet u svojoj zemlji, naglašavajući ulogu nauke i tehnologije u očuvanju planete.

Projekat FIRST Global Challenge promoviše značaj STEM obrazovanja i podstiče interkulturalnu saradnju, razmenu i zajedničko učenje mladih iz celog sveta.

STEM pristup zasniva se na integrisanom obrazovanju u oblastima nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike, razvijajući veštine neophodne za svet budućnosti, navodi se u saopštenju.

“Ovaj rezultat predstavlja važan trenutak za obrazovanje u Srbiji i snažnu potvrdu potencijala mladih inovatora koji grade budućnost zasnovanu na znanju, kreativnosti i održivim tehnološkim rešenjima”, navodi se u saopštenju.

