Srebro za Srbiju na svetskoj olimpijadi iz robotike u Panami!
Tim Srbije osvojio je srebrnu medalju na svetskoj olimpijadi iz robotike First Global Challenge 2025 u Panami i postigao izvanredan uspeh u konkurenciji 181 države.
Tim Srbije činili su učenici Gimnazije Kreativno pero, Bogdan Stamenović, Leila Aleksandra Jašović, Dušan Kremić i Aleksa Jovanović, kao i Marko Bogićević iz Kragujevačke gimnazije, pod vođstvom tim liderke Aleksandre Nedeljković, tehničkog mentora Vuka Vujovića i komentora Dušana Mladenovića i oni su, navodi se u saopštenju Gimnazije Kreativno pero.
Srebro za Srbiju na svetskoj olimpijadi iz robotike u Panami!
Ovogodišnja tema, Eco Equilibrium, okupila je učenike iz više od 190 zemalja kako bi kroz inovacije i STEM rešenja odgovorili na ključne globalne izazove očuvanja biodiverziteta i zaštite prirodnih staništa.
Timovi svojim robotima obnavljaju ekosisteme, štite ugrožene vrste i doprinose održavanju ekološke ravnoteže, dok kroz projekat Eco Equilibrium New Technology Experience primenjuju inovativna tehnološka rešenja kako bi istražili, razumeli i očuvali biodiverzitet u svojoj zemlji, naglašavajući ulogu nauke i tehnologije u očuvanju planete.
Projekat FIRST Global Challenge promoviše značaj STEM obrazovanja i podstiče interkulturalnu saradnju, razmenu i zajedničko učenje mladih iz celog sveta.
STEM pristup zasniva se na integrisanom obrazovanju u oblastima nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike, razvijajući veštine neophodne za svet budućnosti, navodi se u saopštenju.
“Ovaj rezultat predstavlja važan trenutak za obrazovanje u Srbiji i snažnu potvrdu potencijala mladih inovatora koji grade budućnost zasnovanu na znanju, kreativnosti i održivim tehnološkim rešenjima”, navodi se u saopštenju.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.
Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.
Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.
- Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
- Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
- Organizator: Hype Entertainment
Dodaj komentar