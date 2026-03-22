Srbija Ziđin Koper organizovala akciju pošumljavanja: Posađeno 1.000 sadnica bagrema

U akciji pošumljavanja, koja je u majdanpečkom ogranku Serbia Zijin Copper organizovana na brani 5 flotacijskog jalovišta “Valja fundata”, stotinak volontera iz kompanije i podizvođačkih firmi juče je posadilo hiljadu sadnica crnog bagrema.

„Tradicionalno na ovaj način svake godine obeležimo Međunarodni dan šuma, a tom akcijom otvaramo i sezonu pošumljavanja u Rudniku bakra Majdanpek. Od dolaska strateškog partnera ozelenjeno je 190 hektara, a ove godine planirano je pošumljavanje dodatnih 60 hektara“, rekla je rukovodilac Odeljenja za zaštitu životne sredine Sandra Barbulović i dodala da je Srbija Ziđin Koper posvećena očuvanju životne sredine kroz implementaciju održivih praksi.

Zajecaronline/Serbia Zijin Copper DOO Bor

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!