Srbija Ziđin Koper organizovala akciju pošumljavanja: Posađeno 1.000 sadnica bagrema
U akciji pošumljavanja, koja je u majdanpečkom ogranku Serbia Zijin Copper organizovana na brani 5 flotacijskog jalovišta “Valja fundata”, stotinak volontera iz kompanije i podizvođačkih firmi juče je posadilo hiljadu sadnica crnog bagrema.
„Tradicionalno na ovaj način svake godine obeležimo Međunarodni dan šuma, a tom akcijom otvaramo i sezonu pošumljavanja u Rudniku bakra Majdanpek. Od dolaska strateškog partnera ozelenjeno je 190 hektara, a ove godine planirano je pošumljavanje dodatnih 60 hektara“, rekla je rukovodilac Odeljenja za zaštitu životne sredine Sandra Barbulović i dodala da je Srbija Ziđin Koper posvećena očuvanju životne sredine kroz implementaciju održivih praksi.
Zajecaronline/Serbia Zijin Copper DOO Bor
