Srbija teče mojim venama! Legendarni govor Francuza zbog kog je zanemela izdajnička opozicija

Francuz po rođenju, Srbin po uverenju. To je jednostavno Arno Gujon, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije i narodni poslanik kog je izabrao srpski narod. Sebe naziva i “galski petao” i kao takav očitao je lekciju izdajničkoj opoziciji.

Plaćenicima u skupštinskim klupama jasno je nacrtao ko je on. I nije kao oni.

– Ja nemam ni kapi srpske krvi u sebi. Ali, vidite, Srbija teče mojim venama. I zato svugde, ne samo ovde, već i u Francuskoj, u Nemačkoj, i u drugim državama ja branim ovu zemlju! Ja branim ovaj narod! Zato što u to verujem! Hvala svima koji su to prepoznali. Živela Srbija! – poručio je Francuz sa srpskim državljanstvom.

Kratak, ali ubitačan govor ostavio je “opoziciju” bez teksta. Govor, na kome bi mu pozavideo svaki Srbini. Svaka čast Srbendo!

Koliko njih iz opozicije je spremno da izgovori iste ove reči?

Doduše, ide i naša opozicija po svetu da priča o Srbiji, ali ne da je brani poput Gujona, već da osporava bilo kakvu vrstu napretka, da o svojoj zemlji govori sve najgore, da traži sankcije za svoju zemlju, pa čak i da tvrdi da je i sam narod u Srbiji pogrešan, te da i njega treba zameniti.

Poslušajte govor Arno Gujona u ovom videu.

Zajecaronline/24sedam/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!