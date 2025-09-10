Srbija protiv Albanije pred praznim tribinama?

Kako sada stvari stoje FIFA bi mogla ponovo da kazni Fudbalski savez Srbije, a ovog puta neće biti umanjen kapacitet stadiona već će „Marakana“ biti zatvorena na meču protiv Albanije.

– Fudbalski savez Srbije još jednom apeluje na navijače koji dolaze na stadion da bodre reprezentaciju da imaju na umu da se FSS nalazi u posebnom monitoringu Disciplinskih organa FIFA i UEFA, i da postoji nulta tolerancija za kršenje propisa i zakona.

U septembru prvo protiv Letonije u gostima, a zatim u Beogradu protiv Engleske, uz 8.100 navijača manje, Srbija nastavlja kvalifikacije za plasman na Svetsko prvenstvo. Bilo kakvi incidenti mogu dovesti do novih drakonskih kazni FIFA, pa čak i da dovedu do toga da utakmica protiv Albanije u Beogradu 11. oktobra bude odigrana pred praznim tribinama – upozorio je FSS još početkom avgusta.

Zajecaronline/Hypetv/alo/N.B