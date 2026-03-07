Srbija privremeno obustavila poštanski saobraćaj sa četiri zemlje Bliskog istoka

Reč je o, kako je precizirano, obustavi međunarodnog poštanskog saobraćaja sa Izraelom, Libanom, Saudijskom Arabijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Prijem pošiljaka za navedene destinacije privremeno se obustavlja, naglašeno je u saopštenju.

Ovo je samo još jedan u nizu vidova saobraćaja koji se redukuje ili obustavlja sa zemljama Bliskog istoka otkako su krenuli sukobi u ovom delu sveta.

Avionski saobraćaj do i od Bliskog istoka mnoge avio-kompanije su ukinule ili su ga znatno redukovale, a otkako su krenuli sukobi avionske karte su znatno poskupele za linije čije su polazne ili tačke presedanje zemlje Bliskog istoka.

Osim toga, od početka sukoba, kako prenose mediji, i pomorski brodski saobraćaj u zoni Bliskog istoka je redukovan.