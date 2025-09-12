Srbija nastupa na Evropskom juniorskom prvenstvu u kik-boksu sa 28 predstavnika

Izdvajamo Sport Vesti

12.09.2025.
foto:Pinterest

Juniorska reprezentacija Srbije u kik-boksu putuje večeras u Italiju, gde će učestvovati na Evropskom prvenstvu za mlađe i starije juniore.

Srpski nacionalni tim u Lido Di Jezolo ide sa 28 takmičara, a predstavnike će imati u svim ringovnim disciplinama – K1, ful-kontaktu i lou-kiku.

“Prema rasporedu naših obevaza, za subotu su zakazana zvanična merenja, u nedelju će se održati sastanci trenera i sudija, a biće obavljeno i žrebanje. Borbe počinju u ponedeljak“, izjavio je selektor kik-boks reprezentacije Srbije Siniša Vladimirović.

Na šampionatu neće učestvovati kik-bokseri iz Rusije i Belorusije, u Italiju idemo bez preteranih prognoza, jer će konkurencija biti izuzuteno jaka, dodao je on.

“Masovne ekipe dolaze iz Azerbejdžana, Poljske, Bugarske, Ukrajine i Izraela, takmičenje će biti veoma kvalitetno, tako da neće biti nimalo lako doći do medalje“.

Juniorska selekcija Srbije pripreme je odradila u Karatašu, a po rečima Vladimirovića svi takmičari u osam dana intezivnih treninga pokazali su zavidnu formu.

“Očekujem da svi ovi momci i devojke pokažu volju za osvajanjem medalja, da budu na visini zadatka i prikažu vrhunsku borbenost. Pripremni period nam uliva optimizam, ali ostajemo sa nogama čvrsto na zemlji, svesni svojih kvaliteta ali i činjenice da i sve ostale reprezentacije mnogo rade, ulažu i napreduju. Učinićemo sve da naši kik-bokseri na još jednom velikom takmičenju predstave Srbiju u najboljem svetlu“, zaključio je

Zajecaronline/tanjug/N.B.

