SRBI SUTRA SLAVE MIHOLJDAN Na veliki crkveni praznik ove stvari su STROGO zabranjene

Sutra obeležavamo Miholjdan – praznik koji najavljuje pravu jesen i donosi poslednji dah sunca pre zime. Iako je u crkvenom kalendaru posvećen Svetom Kirijaku Otšelniku, u narodu je poznat i kao dan kada se predviđa kakva će biti predstojeća zima.

Ako je sunčano – biće duga, ali blaga zima

Najpoznatije verovanje vezano za Miholjdan kaže: ako je dan topao i vedar, zima će biti duga, ali blaga. Ako duva vetar i temperatura padne, očekuje se sneg i dug mraz. Zato su naši stari govorili: “Ako Miholjdan ogreje, i zima će se smeje.”

Miholjsko leto, koje obično traje nekoliko dana oko praznika, u narodu se smatra darom prirode – poslednjim toplim talasom pre nego što jesen pokaže svoje pravo lice.

Po narodnom verovanju, na Miholjdan ne treba raditi teške kućne poslove. Ne mesi se hleb, ne pere se veš i ne čisti kuća, jer se veruje da se time “iznosi mir iz doma”. Umesto toga, domaćice su pripremale jednostavna jela i provodile dan u miru i zahvalnosti.

Veruje se i da onaj ko se na Miholjdan posvađa, celu zimu neće imati mira. Zato su ljudi tog dana izbegavali rasprave, a u mnogim selima ovo je bio dan pomirenja.

Ne venčavaj se na Miholjdan

Iako je oktobar uvek važio za idealan mesec za svadbe, narod kaže da na Miholjdan ne treba stupati u brak. Stara izreka kaže: “Što se na Miholjdan veže, do Božića se razveže.”

Zato se verovalo da dan treba da protekne u miru i tišini, bez glasnih veselja i početaka novih obaveza.

Kako su naši stari gledali nebo

Mnogi su posmatrali prirodu i životinje, verujući da im one najavljuju zimu. Ako lastavice i rode već odlete, znači da će zima stići rano. Ako pčele i dalje lete i sakupljaju polen, to je znak da će toplih dana biti još.

A ako se mačka često umiva – uskoro će kiša.

Praznik koji donosi mir u dom

Sveti Miholje se u narodnoj tradiciji poštuje kao zaštitnik porodice i putnika. Zato se na ovaj dan, prema običaju, ne ide daleko od kuće. Vernici odlaze u crkvu, pale sveće i mole se za zdravlje i mir.

Trpeza je mrsna ili posna, u zavisnosti od toga na koji dan praznik padne, ali se uvek okuplja porodica i deli obrok u miru.

Miholjdan se u narodu doživljava kao granica između leta i zime. Vreme kad se zemlja smiruje, a ljudi uče da uspore, da se vrate sebi i svom domu.

I zato se i danas kaže: ako je Miholjdan miran – takva će biti i zima.

Zajecaronline/Alo/I.R.

