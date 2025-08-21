SPREMITE SE! SUTRA POČINJE SVETSKO PRVENSTVO ZA ODBOJKAŠICE!

Sportski turniri su u punom jeku, fudbal, košarka, tenis, odbojka…. A ono što vas očekuje sutra jeste Svetsko prvenstvo za odbojkašice na Tajlandu. I to prvo kolo u grupama A, B, C i D, dok su mečevi u grupama E, F, G i H na programu u subotu.

SP u konkurenciji odbojkašica biće odigrano od 22. avgusta do 7. septembra u Bangkoku, Čijang Maiju, Puketu i Nakonračasimi.

Odbojkašice Srbije, koje su aktuelne dvostruke uzastopne šampionke sveta, doputovale su u sredu u Bangkok. Selekcija Srbije će igrati u grupi H u Bangkoku sa reprezentacijama Japana, Ukrajine i Kameruna.

Srbija će prvi meč na SP odigrati u subotu, 23. avgusta od 15.30 časova po centralnoevropskom vremenu. Rival Srbiji u drugom kolu u ponedeljak, 25. avgusta biće Kamerun (15.30 časova), dok će aktuelne svetske šampionke u poslednjem kolu, 27. avgusta od 12 sati igrati protiv Japana.

U grupi A se nalaze Tajland, Holandija, Švedska i Egipat, dok će u grupi B biti Italija, Belgija, Kuba i Slovačka. U grupi C se nalaze Brazil, Portoriko, Francuska i Grčka, a u grupi D su SAD, Češka, Argentina i Slovenija.

Turska, Kanada, Bugarska i Španija se nalaze u grupi E, dok će u grupi F biti selekcije Kine, Dominikanske Republike, Kolumbije i Meksika. U grupi G su Poljska, Nemačka, Kenija i Vijetnam.

Plasman u osminu finala SP izboriće po dve najbolje plasirane selekcije iz svake grupe. Svi mečevi eliminacione faze biće odigrani u Bangkoku.

Za Srbiju će na SP igrati: Slađana Mirković, Marija Miljević, Tijana Bošković, Vanja Bukilić, Aleksandra Jegdić, Teodora Pušić, Mina Popović, Maja Aleksić, Hena Kurtagić, Maša Kirov, Katarina Dangubić, Bojana Milenković, Aleksandra Uzelac i Vanja Ivanović.

Na SP će debitovati Marija Miljević, Vanja Bukilić, Hena Kurtagić, Maša Kirov, Aleksandra Uzelac i Vanja Ivanović.

Odbojkašice Srbije brane titulu svetskog šampiona, pošto su 2022. godine na SP u Apeldornu u finalu pobedile Brazil 3:0, po setovima 26:24, 25:22, 25:17, dok je Tijana Bošković proglašena za najbolju igračicu (MVP) na turniru.

Naredno SP biće odigrano 2027. godine.

Zajecaronline.com/Hypetv/tanjug/N.B.

