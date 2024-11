SPREMITE SE, STIŽU PLJUSKOVI RHMZ se hitno oglasio, ovi delovi Srbije prvi na udaru

Tokom večeri i noći, magla i niski oblaci sa područja južne i zapadne Bačke, Srema, Beograda, kao i sa severa Šumadije i iz zapadne Srbije, proširaće se ka ostalim nižim delovima zemlje. Očekuje se i stvaranje magle po pojedinim kotlinama na jugozapadu i jugu.

U nedelju (10. novembra), ujutro i pre podne, magla i niski oblaci očekuju se u Bačkoj i Sremu, u zapadnoj Srbiji, kao i po kotlinama i dolinama reka u Šumadiji, jugozapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji, ponegde uz slab do umeren mraz. Tokom dana, postupno razvedravanje i sunčani intervali, dok će u večernjim i noćnim časovima magla i niski oblaci ponovo nastati, piše na sajtu RHMZ.

U većini mesta košavskog područja biće pretežno sunčano tokom celog dana. Vetar slab, u košavskom području umeren, a u donjem Podunavlju i Braničevu kratkotrajno i jak, jugoistočni, koji će do kraja dana oslabiti i skrenuti na severoistočni. Najviša temperatura od 6 do 12°C. U toku noći na istoku Srbije moguća je sneg ili kiša na visokim planinama

U prvom delu naredne sedmice, hladno uz jutarnji mraz i maglu na mestima. Od 15. novembra očekuje se porast temperature. Do sredine nedelje (14. novembra) biće hladno uz jutarnji mraz i maglu, dok se tokom dana očekuje malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i maksimalnim temperaturama od 5 do 10°C.

Magla se može zadržati duže u nizijama. U ponedeljak (11. novembra), uz više oblačnosti, očekuju se kiše na istoku Srbije, a potom i u drugim krajevima. U utorak (12. novembra) biće suvo, a u sredu (13. novembra) kiša na jugu i u centralnoj Srbiji, sa malim količinama padavina.

Na najvišim planinama može padati sneg. Nakon 15. novembra, očekuje se porast temperature, pojačanje jugozapadnog vetra, uz česta, ali kratkotrajna naoblačenja i kišu.

