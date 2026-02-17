SPREMITE SE NA NAJRANIJI PRELAZAK NA LETNJE RAČUNANJE VREMENA! Ubrzo nam stiže prolećno pomeranje sata, a da li se ukida?

Letnje računanje vremena u 2026. godini počinje u nedelju, 29. marta, kada se kazaljke na satu pomeraju sa 2:00 na 3:00 časa, čime se zvanično prelazi na letnje vreme i gubi jedan sat sna.

Ovo pomeranje se odvija u standardnom terminu, poslednje nedelje marta. Ali se u medijima često opisuje kao „nikad ranije“, jer raspored promene vremena sve češće izaziva rasprave, a u javnosti se diskutuje o mogućem ukidanju ove prakse.

Kako funkcioniše pomeranje sata?

Letnje računanje vremena podrazumeva da se u proleće sat pomera unapred za jedan čas kako bi se bolje iskoristila dnevna svetlost tokom toplijeg dela godine. U jesen se kazaljke vraćaju unazad za jedan sat i ponovo prelazi na zimsko vreme.

U 2026. godini letnje računanje vremena trajaće do 25. oktobra 2026, kada će se sat vratiti sa 3:00 na 2:00 i početi zimski režim.

Zašto uopšte postoji promena vremena?

Sistem pomeranja sata uveden je kako bi se bolje koristila prirodna svetlost, odnosno da bi leti dan duže trajao u večernjim satima, a zimi jutra bila svetlija.

Danas se, međutim, sve češće postavlja pitanje opravdanosti ove prakse. Zato što mnoge studije pokazuju da su energetske uštede minimalne. Dok se sve više govori o negativnom uticaju na bioritam i zdravlje ljudi.

Da li će pomeranje sata biti ukinuto?

Evropska unija već godinama razmatra ukidanje sezonskog pomeranja vremena. Evropski parlament je još 2019. podržao ideju da se ova praksa ukine, ali države članice nisu postigle dogovor oko toga da li bi trajno ostalo letnje ili zimsko vreme.

Zbog nedostatka jedinstvene odluke, pomeranje sata se i dalje primenjuje u većini Evrope, uključujući i Srbiju koja prati evropski kalendar promena.

U međuvremenu pojedine države i organizacije ponovo pokreću inicijative da se promena vremena ukine, a neke najave govore o mogućim raspravama u narednim godinama. Konačna odluka još nije doneta.

Dokle će trajati ova praksa?

Za sada nema zvaničnog datuma kada bi pomeranje kazaljki moglo biti ukinuto. Pa je gotovo sigurno da će se sat i dalje pomerati najmanje još nekoliko godina. Sve dok EU ne postigne zajednički dogovor o trajnom vremenu.

Šta to znači za građane?

Građani Srbije i većine evropskih zemalja i dalje će svake godine dva puta menjati vreme:

poslednjeg vikenda u martu – sat unapred

poslednjeg vikenda u oktobru – sat unazad

Iako se već dugo govori o ukidanju ove prakse, realnost je da će letnje računanje vremena i 2026. godine ostati na snazi, a eventualne promene zavise od zajedničke odluke evropskih država, koja još nije doneta.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

