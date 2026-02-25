Sprečite da banane brzo pocrne – trik koji produžava svežinu!

Banane su jedno od najpopularnijih vrsta voća na svetu, ali svi znamo isti problem – već posle nekoliko dana počnu da tamne. Dobra vest je da postoji jednostavan trik koji može produžiti njihovu svežinu i do dve nedelje.

Trik sa folijom

Najpoznatiji i najefikasniji trik za čuvanje banana jeste obmotavanje stabljike providnom folijom. Kada donesete banane kući, uzmite providnu foliju i pažljivo obmotajte deo gde su sve banane spojene. Najbolje je da folijom prođete između svake banane, kako biste dodatno sprečili širenje etilena. Na ovaj način se usporava proces sazrevanja i banane mogu ostati sveže i do 14 dana.

Okačite ih

Ako ste primetili da su banane na pijacama i u prodavnicama često okačene, to nije slučajno. Kada banane vise, sporije sazrevaju, manje se gnječe, ravnomernije zadržavaju žutu boju. Zato je idealno da ih kod kuće okačite na kuku ili držač za banane u kuhinji. Takođe, držite ih podalje od drugog voća, jer etilen koji oslobađaju može ubrzati kvarenje jabuka, krušaka i ostalih plodova.

Zajecaronline/Najzena.alo.rs/N.B.

