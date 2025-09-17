Spotifaj uvodi revoluciju za besplatne korisnike: Sada mogu birati i puštati omiljene pesme!

Švedski striming servis Spotifaj objavio je da će svi korisnici koji ne plaćaju pretplatu moći da pretražuju i puste bilo koju pesmu po želji, što predstavlja jednu od najvećih promena u njegovom poslovnom modelu do sada.

Novi paket funkcija – “Izaberi i pusti” (Pick & Play), “Traži i pusti” (Search & Play) i “Podeli i pusti”(Share & Play) – trebalo bi da poveća angažovanost besplatnih korisnika i istovremeno ojača oglašivački biznis kompanije, prenosi Teh kranč.

Do sada su korisnici bez pretplate na mobilnim uređajima mogli da slušaju muziku na Spotifaju isključivo u slučajno odabranom poretku, uz ograničen broj preskakanja pesama. Sada će moći da direktno izaberu numeru u aplikaciji ili da puste pesmu koju im je poslao prijatelj ili umetnik preko društvenih mreža.

Korisnici besplatne verzije Spotifaja će ipak moći da koriste ove funkcije samo ograničeno vreme tokom dana, posle čega će biti vraćeni na prethodni režim. Švedska firma nije precizirala koliki je limit, ali je potvrdila da pretplatnici i dalje nemaju ovakva ograničenja.

Promena dolazi u trenutku kada se oglašivački biznis kompanije suočava s teškoćama. Generalni direktor Daniel Ek priznao je da je rast prihoda od reklama sporiji nego što se očekivalo i od početka godine do juna je iznosio 11 odsto ukupnih prihoda, daleko od ciljanih 20 odsto.

Pojačana aktivnost korisnika mogla bi da poveća broj prikazanih oglasa i pomogne u ostvarivanju tog cilja.

Prema poslednjim podacima, Spotifaj ima 696 miliona aktivnih korisnika mesečno, od kojih 433 miliona koristi besplatnu verziju.

