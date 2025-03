SPORTSKI SVET U SUZAMA! Preminula legendarna reprezentativka Srbije!

Sportski svet u suzama!

Tatjana Pantović, nekadašnja odbojkaška reprezentativka i odbojkaški trener, preminula je posle duge i teške bolesti u 63. godini u Beogradu.

OSVOJILA TRI ŠAMPIONSKE TITULE!

Reč je o legendarnoj odbojkašici. Ona se proslavila igrama u beogradskom Radničkom sa kojim je osvojila tri titule prvaka Jugoslavije (1980, 1981. i 1988.). Ima takođe jednu titulu pobednika Kupa Jugoslavije (1987. godine). Po završetku veoma uspešne igračke karijere posvetila se trenerskom poslu.

SPORTSKI SVET U SUZAMA!

Trenirala je najmlađe odbojkašice Radničkog, Crvene zvezde, Poštara i Komete. Tatjana Pantović će biti sahranjena u sredu, 26. marta na groblju Orlovača u Beogradu u 11.00 časova. Opelo će početi u 10.30 časova.

ZajecarOnline/hypetv/J.V.

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine, sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

Sada već davnih godina, sedamdesetih i osamdesetih Miroslav Ilić bio je seks simbol bivše Jugoslavije. Kao stariji kolega uveo je mnoge današnje zvezde u svet estrade. Sa Zdravkom Čolićem se još pre 40 godina takmičio ko će imati više obožavateljki i koncerata. Danas, kad je već deda, prilaze mu i dalje žene svih generacija.