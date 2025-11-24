Špijuniraju bez prestanka! Ove aplikacije mogu prikupljati vaše podatke bez vašeg znanja

Na prvi pogled deluju bezazleno, pa čak i korisno, ali u pozadini upravo one mogu prikupljati najosetljivije podatke o vama – bez vašeg znanja i saglasnosti.

Poseban oprez savetuje se prilikom instaliranja aplikacija koje traže previše dozvola, poput pristupa lokaciji, mikrofonu ili kontaktima, iako im to realno nije potrebno za funkcionisanje.

Takođe, eksperti podsećaju da je ključno aplikacije preuzimati samo iz proverenih izvora i redovno ažurirati softver.

Evo koje tri vrste aplikacija se posebno izdvajaju kao rizične:

Aplikacije za baterijsku lampu (flashlight)

Danas svaki telefon ima fabrički ugrađenu opciju svetiljke, ali pojedine dodatne aplikacije traže pristup ličnim podacima poput kontakata ili lokacije. To im omogućava prikupljanje informacija o korisnicima koje se kasnije mogu zloupotrebiti. Najsigurnije rešenje je korišćenje isključivo ugrađene funkcije telefona.

Aplikacije za vremensku prognozu

Prognoza je svima potrebna, ali problem nastaje kada aplikacija, osim lokacije, traži i ime, imejl adresu pa čak i adresu stanovanja. Upravo zbog toga stručnjaci savetuju da vremensku prognozu proveravate putem zvaničnih i pouzdanih izvora, a ne preko nepoznatih aplikacija.

Popularne igre

Neke od najpoznatijih igara, poput čuvenog Angry Birds, u prošlosti su bile na meti hakera i obaveštajnih službi upravo zato što su prikupljale ogromne količine podataka o korisnicima. U pojedinim slučajevima, ti podaci su završavali u rukama trećih strana, piše Kamatica.

Ako želite da zaštitite svoje podatke, proverite koje aplikacije imate instalirane i obrišite one koje traže sumnjive dozvole.

Zajecaronline/Bizportal/Kamatica/N.B.

