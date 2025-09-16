SPEKTAKL U NAJAVI: Aca Lukas pravi nezaboravnu VIP žurku u Trnu! (FOTO)

SPEKTAKL U NAJAVI: Aca Lukas pravi nezaboravnu VIP žurku u Trnu!

Najveći šoumen Balkana i neprikosnoveni kralj noćnog života, Aca Lukas, vraća se na velika vrata, i to u Trn, gde će u petak, 10. oktobra 2025. godine, održati ekskluzivni nastup u luksuznom ambijentu New Lake-a.

VIP Party počinje u 21 čas, a organizatori poručuju da nas očekuje noć za pamćenje. Uz ekskluzivnu publiku, vrhunski muzički repertoar i atmosferu koja pomera granice zabave.

SPEKTAKL U NAJAVI: Aca Lukas pravi nezaboravnu VIP žurku u Trnu!

Ljubitelji Lukasovih hitova imaće priliku da uživo čuju njegove legendarne pesme u prostoru koji je posebno pripremljen za ovu priliku, a sve uz visok nivo usluge i pažljivo odabranu publiku.