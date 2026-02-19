Spektakl koji se ne propušta! HYPE donosi nezaboravne koncerte u Beogradu! Kupi kartu na vreme i budi deo istorije!

Ove godine, HYPE priprema pravu muzičku poslasticu za sve ljubitelje dobrih vibracija i nezaboravnih nastupa.

Na repertoaru su koncerti najvećih domaćih zvezda, koji obećavaju snažne emocije, bezvremenske hitove i trenutke koji se pamte i prepričavaju.

Raspored koncerata je sledeći:

Lepa Lukić – 16. april, Sava Centar

Boris Novković – 23. april, Sava Centar

Vesna Zmijanac – 14. maj, Beogradska Arena

Aca Lukas – 04. novembar, Beogradska Arena

Mira Škorić – 19. novembar, Sava Centar

Miroslav Ilić – 10. decembar, Beogradska Arena

Spektakl koji se ne propušta!

Ulaznice su već dostupne na svim Ticket Vision prodajnim mestima, kao i putem sajta www.tickets.rs.

Ne propustite priliku da budete deo spektakla koji će obeležiti ovu godinu! Pripremite se za muzičke večeri pune energije, emocija i hitova koji su obeležili generacije.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.