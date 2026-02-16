Spektakl koji se ne propušta! HYPE donosi nezaboravne koncerte u Beogradu! Kupi kartu na vreme i budi deo istorije!
Ove godine, HYPE priprema pravu muzičku poslasticu za sve ljubitelje dobrih vibracija i nezaboravnih nastupa.
Na repertoaru su koncerti najvećih domaćih zvezda, koji obećavaju snažne emocije, bezvremenske hitove i trenutke koji se pamte i prepričavaju.
Raspored koncerata je sledeći:
Lepa Lukić – 16. april, Sava Centar
Boris Novković – 23. april, Sava Centar
Vesna Zmijanac – 14. maj, Beogradska Arena
Aca Lukas – 04. novembar, Beogradska Arena
Mira Škorić – 19. novembar, Sava Centar
Miroslav Ilić – 10. decembar, Beogradska Arena
Ulaznice su već dostupne na svim Ticket Vision prodajnim mestima, kao i putem sajta www.tickets.rs.
Ne propustite priliku da budete deo spektakla koji će obeležiti ovu godinu! Pripremite se za muzičke večeri pune energije, emocija i hitova koji su obeležili generacije.
ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC
Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.
Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.
