SPEKTAKL KOJI NE SMETE PROPUSTITI! Aca Lukas donosi noć za pamćenje u „Dva Jelena“ 26. februara (FOTO)

SPEKTAKL KOJI NE SMETE PROPUSTITI!

Najveća muzička zvezda Balkana, Aca Lukas, stiže da zapali atmosferu u popularnom restoranu „Dva Jelena“.

26. februara, kafana će postati centar sveta, a noć koju ne smete propustiti obećava ludu energiju i nezaboravne trenutke.

Očekujte hitove koji su ga proslavili, poput „Voliš li me ti“, „Lična karta“, „Kafana na Balkanu“, „Pukni zoro“ i mnogih drugih. Njegovi nastupi su sinonim za ludnicu, gde god da se pojavi, traži se karta više, restorani i koncertne dvorane se krcate, a atmosfera dostiže vrhunac.

SPEKTAKL KOJI NE SMETE PROPUSTITI!

Ne dozvolite da vam drugi prepričavaju, budite tamo gde je vatra, gde Aca Lukas stvara večeri za pamćenje i podiže energiju do maksimuma. Jedna noć, najluđa kafana, i muzički spektakl koji ne smete propustiti.

zajecaronline/J.V.

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.

Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.

Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.