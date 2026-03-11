SPECIJALNI GOST U MUZIČKOM TAKMIČENJU „HYPE ZVEZDE“ Aleksej Mirković u žiriju, spektakl koji ne smete propustiti!

Nakon što su gledaoci u premijernoj epizodi upoznali prvih osam kandidata, na veliku scenu sada stiže nova grupa takmičara spremnih da pokažu svoj talenat.

Danas (11. mart) od 20 časova na programu Hype TV biće emitovana nova epizoda muzičkog spektakla „Hype zvezde“, u kojoj će drugih osam takmičara prvi put stati pred stručni žiri i pokušati da osvoje publiku i naprave važan korak ka daljem takmičenju.

Njihove nastupe ocenjivaće velika imena regionalne muzičke scene, Aca Lukas, Lepa Lukić, Miroslav Ilić, Mira Škorić i Boki 13.

Pored stalnih članova žirija, specijalni gost ove epizode biće Aleksej Mirković, suvlasnik Hype produkcije i sin čelnika Hype imperije, Saše Mirkovića.

View this post on Instagram A post shared by HYPE ZVEZDE – Zvuk nove generacije (@hypezvezde)

Ko će oduševiti žiri i napraviti prvi korak ka tituli nove zvezde, saznajte u sredu od 20 časova na Hype TV-u i na „HYPE ZVEZDE“ YouTube kanalu.

VELIKO IZNENAĐANJE U „HYPE ZVEZDAMA“

MLADI LIDER I PREDUZETNIK – ALEKSEJ MIRKOVIĆ

Aleksej Mirković je srpski preduzetnik i suvlasnik Hype Production, kreativno-produkcijske kompanije usmerene na razvoj medijskih, zabavnih i brend projekata. Njegov profesionalni fokus zasniva se na povezivanju kreativnih ideja sa strateškim menadžmentom, savremenim komunikacijama i potrebama tržišta.

Rođen je 19. marta 2002. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i srednje obrazovanje na smeru novinarstva. Još u ranim godinama pokazao je interesovanje za medije, javnu komunikaciju i informisanje, što je u velikoj meri oblikovalo njegov pogled na značaj sadržaja, kredibiliteta i uticaja u savremenom društvu.

Osnovne akademske studije, kao i specijalizaciju iz međunarodnog menadžmenta, završio je na Geneva Business School u Ženevi. Tokom studija stekao je i priznanje o uspešno završenom trening programu u okviru Ujedinjenih nacija, koji je realizovala World Federation of United Nations Associations (WFUNA), čime je dodatno unapredio razumevanje međunarodnih institucija, multilateralne saradnje i globalnog upravljanja.

Pored poslovnih aktivnosti u oblasti medija i produkcije, Aleksej Mirković poznat je i po radu na projektima „Aviondžije“ (2021), „Pokidan“ (2023) i „Leto bez mrlje“.

U dosadašnjoj karijeri sarađivao je sa brojnim renomiranim umetnicima i javnim ličnostima, kako na Balkanu, tako i na međunarodnoj sceni. Među njima su Eros Ramazzotti, Aca Lukas, Miroslav Ilić, Vesna Zmijanac, Lepa Lukić, Mira Škorić i Boris Novković.

Danas se pozicionira kao predstavnik nove generacije preduzetnika, sa ambicijom da kroz Hype Production razvija prepoznatljive projekte i dugoročne saradnje, uz jasnu viziju profesionalnog razvoja u regionu i na međunarodnom tržištu.

Zajecaronline/Hypetv.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!