Španski naučnik je izlečio rak pankreasa kod miševa!

Španski naučnik je uspešno izlečio rak pankreasa kod miševa veliki iskorak u borbi protiv jednog od najsmrtonosnijih oblika raka.

Rak pankreasa je poznat kao izuzetno težak za lečenje zbog kasnog otkrivanja i otpornosti na postojeće terapije. Iako je terapija još u fazi testiranja na životinjama, stručnjaci ističu da su ovakvi rezultati ključan korak ka budućim ispitivanjima na ljudima. Mnogi savremeni tretmani za rak upravo su ovako započeli.

Uprkos naučnom značaju, deo javnosti fokus se prebacio na ismevanje naučnikovog urođenog deformiteta, umesto na samo otkriće.

Ova priča istovremeno govori o ogromnom potencijalu medicinskih istraživanja i o problemu pogrešno usmerenog javnog diskursa.

