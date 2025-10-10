Društvo Izdvajamo Turizam Vesti Zdravlje

SPA I VELNES CENTAR U KNJAŽEVCU

10.10.2025.
Spa i velnes centar u Knjaževcu foto: Zajecaronline

SPA I VELNES CENTAR U KNJAŽEVCU

Prirodno izvorište termomineralne vode u selu Rgošte predstavlja jedan od najvećih turističkih potencijala opštine Knjaževac.

foto: Zajecaronline

Uz podršku Evropske unije, izgrađen je moderan rehabilitacioni i spa centar.

U ovom objektu radi tim lekara i fizioterapeuta a ovih dana ulaz je besplatan za sve posetioce.

Ulaz u spa i velnes centar foto: Zajecaronline

SPA I VELNES CENTAR U KNJAŽEVCU

Prema rečima predsednika opštine Knjaževac Milana Đokića, ovaj objekat za opštinu znači da prirodne resurse koje na teritoriji opštine postoje, budu stavljene u funkciju boljeg života građana, razvoja opštine, zdravstvenog turizma, kao i svih ostalih vidova turizma.

“Ovaj objekat pružiće mogućnost svima onima koji imaju zdravstveni problem ili koji žele da budu gosti ovog objekta , da konzumiraju toplu i lekovitu vodu u zimskim mesecima. Ovaj objekat treba da bude praktično zamajac seoskog turizma u selima koja se nadovezuju na ova izvorišta a to su Rgošte , Podvis i Orešac, ali i za razvoj turizma u samom gradu. Nadomak ovog objekta se nalazi kompleks bazena sa mini akva parkom a za nekoliko dana raspisaćemo javnu nabavku za veliki akva park u tom kompleksu”,  ističe predsednik opštine Knjaževac.

Predsednik optšine Knjaževac, Milan Đokić dodaje:

– Tokom leta tamo su izgrađeni i tereni za male sportove, tereni za odbojku na pesku, igrališta za decu kao i nova parking mesta. Mi investiramo non stop u ovaj deo našeg grada, računajući da su termalne lekovite tople vode nešto što je blagodet , što nam je priroda pružila i koja treba da služi i bolesnima da se leče ali i zdravima da uživaju a nezaposlenima i onima koji rade da žive još bolje –

SPA I VELNES CENTAR U KNJAŽEVCU

Ovaj objekat finansiran je iz nekoliko izvora , kako kaže Đokić.

“Objekat smo započeli zahvaljujući pomoći tadašnjeg ministarstva turizma koje nam je dodelilo 25 miliona dinara. Mi smo iz budžeta izdvojili isto toliko sredstava i to je bila prva faza građevinskog dela. Posle su se uključili i Evropska unija, kroz svoje programe podrške i lokalna samouprava. Zahvaljujući Evropskoj uniji dobili smo dosta sredstava za opremanje ovog objekta i mi smo iz budžeta izdvajali i dalje sredstva , tako da je objekat vredan blizu million evra” , istakao je Đokić.

Gregor Kinđer strukovni medicinski tehničar kaže da ovaj moderno opremljen objekat posetiocima nudi između ostalog i velnes usluge.

Kade i đakuzi foto: Zajecaronline

“Ovde se nalaze dva đakuzija, hidromasažne kade, kao i sauna, finska sauna i tursko kupatilo. U sklopu centra radi i doktorka koja daje savete svim korisnicima kako pravilno treba da se koristi velnes deo. Ukoliko neko ima pitanja o svojim ograničenjima , može da se obrati za savet kako bi bezbedno koristili usluge centra” , rekao je Kinđer.

Teretana u spa i velnes centru  foto: Zajecaronline

Radno vreme spa i velnes centra u Rgoškoj banjici je radnim danima od 11 do 19 časova dok je vikendom od 10 do 17 časova.

Zajecaronline/N.B.

