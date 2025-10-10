SPA I VELNES CENTAR U KNJAŽEVCU

Prirodno izvorište termomineralne vode u selu Rgošte predstavlja jedan od najvećih turističkih potencijala opštine Knjaževac.

Uz podršku Evropske unije, izgrađen je moderan rehabilitacioni i spa centar.

U ovom objektu radi tim lekara i fizioterapeuta a ovih dana ulaz je besplatan za sve posetioce.

SPA I VELNES CENTAR U KNJAŽEVCU

Prema rečima predsednika opštine Knjaževac Milana Đokića, ovaj objekat za opštinu znači da prirodne resurse koje na teritoriji opštine postoje, budu stavljene u funkciju boljeg života građana, razvoja opštine, zdravstvenog turizma, kao i svih ostalih vidova turizma.

“Ovaj objekat pružiće mogućnost svima onima koji imaju zdravstveni problem ili koji žele da budu gosti ovog objekta , da konzumiraju toplu i lekovitu vodu u zimskim mesecima. Ovaj objekat treba da bude praktično zamajac seoskog turizma u selima koja se nadovezuju na ova izvorišta a to su Rgošte , Podvis i Orešac, ali i za razvoj turizma u samom gradu. Nadomak ovog objekta se nalazi kompleks bazena sa mini akva parkom a za nekoliko dana raspisaćemo javnu nabavku za veliki akva park u tom kompleksu”, ističe predsednik opštine Knjaževac.

Predsednik optšine Knjaževac, Milan Đokić dodaje:

– Tokom leta tamo su izgrađeni i tereni za male sportove, tereni za odbojku na pesku, igrališta za decu kao i nova parking mesta. Mi investiramo non stop u ovaj deo našeg grada, računajući da su termalne lekovite tople vode nešto što je blagodet , što nam je priroda pružila i koja treba da služi i bolesnima da se leče ali i zdravima da uživaju a nezaposlenima i onima koji rade da žive još bolje –

SPA I VELNES CENTAR U KNJAŽEVCU

Ovaj objekat finansiran je iz nekoliko izvora , kako kaže Đokić.

“Objekat smo započeli zahvaljujući pomoći tadašnjeg ministarstva turizma koje nam je dodelilo 25 miliona dinara. Mi smo iz budžeta izdvojili isto toliko sredstava i to je bila prva faza građevinskog dela. Posle su se uključili i Evropska unija, kroz svoje programe podrške i lokalna samouprava. Zahvaljujući Evropskoj uniji dobili smo dosta sredstava za opremanje ovog objekta i mi smo iz budžeta izdvajali i dalje sredstva , tako da je objekat vredan blizu million evra” , istakao je Đokić.

Gregor Kinđer strukovni medicinski tehničar kaže da ovaj moderno opremljen objekat posetiocima nudi između ostalog i velnes usluge.

“Ovde se nalaze dva đakuzija, hidromasažne kade, kao i sauna, finska sauna i tursko kupatilo. U sklopu centra radi i doktorka koja daje savete svim korisnicima kako pravilno treba da se koristi velnes deo. Ukoliko neko ima pitanja o svojim ograničenjima , može da se obrati za savet kako bi bezbedno koristili usluge centra” , rekao je Kinđer.

Radno vreme spa i velnes centra u Rgoškoj banjici je radnim danima od 11 do 19 časova dok je vikendom od 10 do 17 časova.

Zajecaronline/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…