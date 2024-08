Sovilj: Novi toplotni talas od 13. do 17. avgusta, temperature do 40 stepeni

Novi toplotni talas od utorka!

Meteorolog Slobodan Sovilj ocenio je danas da je pred nama novi toplotni talas u koji ćemo postepeno ući u utorak, 13. avgusta, a koji će trajati najverovatnije do subote.

Sovilj ističe za Tanjug da je u pitanju petodnevni period, sličan dvonedeljnom toplotnom talasu koji smo imali u julu ove godine, s tim što se, kako kaže, očekuju prijatnije noći.

“Sledeće sedmice bismo zapravo imali te najviše temperature od 35 do 40 stepeni, a u Beogradu oko 38”, rekao je Sovilj.

Dodaje da će nakon novog toplotnog talas uslediti postepni pad temperatura, bez naglog zahlađenja i intezivnog perioda sa pljuskovima i grmljavinom.

“Biće prolaznih naoblačenja u poslednjoj dekadi avgusta, ali sve u svemu temperatura će biti iznad proseka”, najavio je Sovilj.

Naša zemlja je pod uticajem tropske kontinentalne vazdušne mase koja poreklo vodi sa severa Afrike, a koja jača preko Sredozemlja.

“Mi smo ovoga leta mnogo češće pod uticajem tih severnoafričkih vazdušnih masa, za razliku od leta pre dve, tri godine, kada su češće Španija, Francuska, odnosno jugozapadni i zapadni delovi Evrope bili pod tim uticajem”, kazao je on.

Meteorolog podseća da se planeta Zemlja zagreva, te da ekvatorijalne oblasti dobijaju najviše toplotne energije, a polarne najmanje.

“Toplotni talasi su sada učestaliji, a tome smo mi doprineli. Ljudi su uslovili da za poslednjih 150 godina temperatura na planeti poraste za 1,5 stepen. To je dovoljno da se toplotni talasi jave, da budu intenzivniji i da duže traju. To onda ima i druge posledice, jer temperatura uzročno-posledično deluje na padavine i na sve one druge meteorološke parametre”, objasnio je Sovilj.

On podseća da smo prvi toplotni talas ove godine imali u januaru, a drugi u februaru.

Osmi toplotni talas ove godine

“U avgustu, koji je sad pred nama, biće osmi toplotni talas ove godine. Od 1961. do 1990. mi smo imali samo 0,7 toplotnih talasa godišnje”, kazao je meteorolog.

Prema njegovim rečima, postoji mogućnost novog toplotnog talasa i u septembru, kada temperatura može dostići 30 stepeni.

“U prošloj godini srednja septembarska temperatura bila je 29 stepeni. Ukupno 29 letnjih dana u Vojvodini i Beogradu jesu zaista nezabeležene vrednosti do prošle godine”, rekao je Sovilj.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.