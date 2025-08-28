ŠOK SAZNANJE! Ana Ivanović htela da oprosti aferu Bastijanu?!

Posle bombastične informacije koja je obišla svet, da se Ana Ivanović i Bastijan razvode, sada isplivavaju nove informacije. Kako se šuška po Španiji gde naša teniserka ima vilu i gde je ostala sa decom, da Bastijan uživa sa novom znatno mlađom devojkom. Mediji bruje i kopaju sve i svašta o devojci koja je rodom iz Bugarske, a koja živi baš na Majorki gde je i Ana.

Međutim, dok mediji kopaju sve navodne afere Bastijana, druga strana pokušava da sazna šta se dešava u porodici Ivanović, odnosno kakav korak je možda htela da napravi. Kako saznaje BUNTE iz kruga Švajnštajgerove porodice, Ana je, nakon što je otkrivena njegova afera, bila spremna da mu oprosti.

ŠOK SAZNANJE!

Ipak, Bastijan je jasno stavio do znanja da želi da uživa u svojoj slobodi i da se ne vraća u porodično gnezdo. Tek tada je Ana stavila tačku i javno objavila kraj braka.

Da li je Ana zbog dece možda stvarno želela da pređe preko svega i nastavi bračni život sa čovekom koji je prevario? Pitanja je mnogo, ali kako je do razlaza ipak došlo, onda nije ni važno šta je Ana želela.

Zajecaronline/Hypetv/sport.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.