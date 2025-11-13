Šok otkriće u Rusiji: Pronađeno više od 60 nepoznatih virusa!

Više od 60 ranije nepoznatih virusa otkriveno je u Rusiji tokom rada na sprečavanju globalnih pandemija, izajvio je danas generalni direktor ruskog Centra za istraživanje biotehnike Aleksandar Agafonov.

“Želimo da otkrijemo sve viruse rasprostranjene u ruskoj federaciji. Ključno za nas je da pronađemo ne samo sve viruse koji postoje, već i one koji su posebno patogeni za ljude. Više od 50 federalnih jedinica poslalo nam je svoje uzorke. Već smo izolovali preko 60 novih virusa i proučili njihovu genetsku strukturu”, rekao je Agafonov, a javlja Interfaks.

On je istakao da su stučnjaci odabrali nekoliko virusa kako bi proučili njihova biološka svojstva.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

