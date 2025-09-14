ŠOK OTKRIĆE NAUČNIKA: Bakterije iz usta direktno povezane sa SRČANIM UDAROM!

Bakterije koje se prirodno nalaze u usnoj duplji mogle bi igrati direktnu ulogu u izazivanju srčanog udara, pokazalo je najnovije istraživanje naučnika sa Univerziteta u Tampereu u Finskoj.

Analizom arterijskih plakova kod više od 200 pacijenata sa koronarnom bolešću, stručnjaci su otkrili visok procenat oralnih bakterija u zadebljanjima krvnih sudova.

„Uloga bakterija u koronarnoj bolesti arterija odavno se pretpostavlja, ali do sada nije bilo dovoljno uverljivih dokaza. Naše istraživanje je pokazalo prisustvo genetskog materijala više oralnih bakterija unutar aterosklerotičnih plakova“, izjavio je profesor Peka Karhunen.

Studija, objavljena u Journal of the American Heart Association, posebno se fokusirala na aterosklerozu, nakupljanje plaka u koronarnim arterijama, koje može dovesti do pucanja krvnih sudova i srčanog zastoja.

Istraživači su analizirali uzorke plaka kod 121 pacijenta koji su iznenada preminuli. Kao i kod 96 osoba koje su bile podvrgnute operaciji.

Koristeći najmodernije metode analize, otkrili su biofilmove oralnih bakterija. Najčešće iz grupe viridans streptococci.

Ove bakterije pronađene su u više od 40 odsto uzoraka, a njihovo prisustvo bilo je snažno povezano sa teškom aterosklerozom i smrtnim ishodom usled srčanog udara. Najveća opasnost javlja se kada biofilm izazove zapaljenje i dovede do pucanja plaka.

Stručnjaci ističu da stres, druge infekcije ili loša ishrana mogu biti okidači za ovu opasnu reakciju.

Zaključak istraživanja jasno ukazuje, zdravlje usne duplje ima mnogo veći značaj za zdravlje srca nego što se ranije mislilo.

Ovi nalazi otvaraju nove mogućnosti u prevenciji i dijagnostici srčanih oboljenja.

