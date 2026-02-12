ŠOK ODLUKA: Rusija blokirala platformu WhatsApp!

Ruska služba za nadzor komunikacija, informacionih tehnologija i masovnih medija Roskomnadzor uklonila je domen WhatsApp-a iz svojih DNS servera, čime je praktično onemogućeno korišćenje aplikacije u zemlji, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov je danas naveo da je odluka doneta zbog odbijanja kompanije Meta, vlasnika WhatsApp-a, da se pridržava ruskih zakona.

Prema njegovim rečima, WhatsApp može da se vrati u funkciju u Rusiji, ali to zavisi od poštovanja zakona i spremnosti na dijalog, prenose Vedomosti.

Ako WhatsApp nadalje bude ignorisao zahteve Moskve, šanse za njegov povratak u Rusiju su ravne nuli, dodao je Peskov.

Razlog za blokiranje WhatsApp-a, kako objašnjavaju stručnjaci, nije samo pravni sukob sa korporacijom Meta, već i tehničke prirode.

Oprema Roskomnadzora ne može istovremeno da ograničava Jutjub, Telegram i WhatsApp, pa se resursi oslobađaju za efikasnije blokiranje Telegrama, prenosi portal RBK.

Platforma Telegram, objašnjavaju eksperti, mnogo je otporniji na blokade od WhatsApp-a zahvaljujući dobro raspoređenoj infrastrukturi i snažnoj enkripciji.

“Da biste usporili Telegram, potrebni su ogromni računarski kapaciteti. WhatsApp nije modernizovan na taj način, pa ga je pa je lakše blokirati”, izjavio je nezavisni stručnjak za telekomunikacije Aleksej Učakin.

DNS sistem prevodi nazive domena u IP adrese, a bez tog prevođenja uređaji ne mogu da se povežu sa serverima WhatsApp-a.

