Sočne ćuftice od sočiva: Idealna zamena za meso tokom strogo posta

Rernu zagrejte na 200 stepeni. U jednu šerpu sipajte vodu i dodajte crveno i zeleno sočivo. Onda dodajte sitno seckani luk, beli luk, rendanu šargarepu i krompir sečen na manje komade. Kuvajte na srednjoj temperaturi sve dok ne omekšaju, a višak tečnosti skoro ne ispari. Nakon što se sastojci skuvaju umešajte sitno seckan peršun i crvenu mlevenu papriku, pa dobro promešajte. Onda polako dodajte prezle dok smesa ne postane gusta. Rukom oblikujte male ćuftice pa ih poređajte u pleh obložen pek papirom. Pecite ćufte oko 20 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni. Zatim ih okrenite na polovini pečenja da se ravnomerno zapeku.

Zajecaronline.com/Alo!/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju. I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.