SOČNA POHOVANA PILETINA
Potrebno je:
- 1 kg belog pilećeg mesa
- 3-4 jajeta
- po potrebi brašna
- po potrebi prezli
- 2 kašike mlevene začinske paprike
- po ukusu soli
- bibera
- suvog biljnog začina
- vlašca
Priprema:
Očistite pileće belo meso od žila, pa isecite na filete. Zatim začinite i prelijte sa malo ulja, pa ostavite da se marinira. Umutite jaja, pa u prezle dodajte mlevenu začinsku papriku i dobro promešajte. Filete prvo valjajte u brašno, jaja, pa potom u mešavinu prezli i mlevene začinske paprike. Pržite u vrelom ulju dok ne poprime lepu zlatnu boju.
Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.
