Snežne padavine, košava i ledena kiša: Putevi Srbije upozoravaju vozače!

Javno preduzeće Putevi Srbije apelovalo je danas na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u nižim predelima Timočke i Negotinske Krajine od večeras do srede ujutro očekuje stvaranje snežnog pokrivača od pet do 15 cm, na planinama lokalno i više uz poledicu, dok se u ostalim krajevima Srbije u istom periodu prolazno može formirati manji snežni pokrivač.

Naveli su i da se prema upozorenju RHMZ-a, u jutarnjim, večernjim i noćnim satima u oblasti Pomoravlja i Homolja u utorak, 10. februara lokalno očekuje kiša koja će se lediti na tlu.

Shodno upozorenju, na jugu Banata i u donjem Podunavlju, danas posle podne, kao i u toku noći i sutra, udari košave dostizaće od 70 do 100 km/h, a na području Beograda oko 50 km/h, navodi se u saopštenju i dodaje da će u sredu i četvrtak košava nastaviti da duva nešto smanjenim intenzitetom, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima od 60 do 85 km/h, a u Beogradu oko 40 km/h, te da se prognozira da će košava prestati da duva u petak, 13. februara.

Iz Puteva Srbije apeluju na vozače da koriste zimske pneumatike, da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, da voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine i brzinu kretanja prilagode uslovima na putu.

Zajecaronline/Tanjug/ N.B.

