Sneg i oblaci sutra u Zaječaru: minimalna -3°C, maksimalna 0°C

Na severu Srbije sutra će biti promenljivo, a u ostalim krajevima pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa padavinama – u jutarnjim, večernjim i noćnim satima sa susnežicom i snegom, a tokom dana i sa kratkotrajnom kišom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u oblasti Homolja i Pomoravlja kiša će se lokalno lediti na tlu.

U nižim predelima Timočke i Negotinske Krajine očekuje se stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 15 cm, na planinama lokalno i više, dok će se u ostalim delovima Srbije tek ponegde kratkotrajno formirati manji snežni pokrivač.

Duvaće slab i umeren, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni jugoistočni vetar.

Najniža temperatura biće od -2 do 3, a najviša od -1 u Timočkoj Krajini, gde se očekuje ledeni dan, do 10 stepeni na jugu Srbije.

Sutra u Zaječaru oblačno sa snegom. Duvaće umeren, južni vetar. Minimalna temperatura -3° C, maksimalna dnevna 0° C.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 17. februara, u sredu i četvrtak očekuje se nagli porast temperature – dnevni maksimumi od 12 do 18 stepeni, a hladnije će biti samo u Timočkoj i Negotinskoj Krajini. I dalje će duvati pojačan jugoistočni vetar.

Prolazno naoblačenje s kišom, na planinama sa snegom, očekuje se uglavnom u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima Srbije.

U petak u svim predelima povremeno će padati kiša, na planinama sneg, uz manji pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac.

U subotu se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje, a u nedelju novo naoblačenje s kišom, koja će, uz pad temperature, tokom dana preći u sneg.

Temperaturne oscilacije uz česta naoblačenja očekuju se i u nastavku perioda.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/ N.B.

