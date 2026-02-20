SMAŽE SE ZA TREN OKA: Recept za fantastičnu picu sa šunkom

Priprema

Rernu zagrejte na 220 stepeni. U jednoj posudi pomešajte brašno, so, jogurt i prašak za pecivo. Onda zamesite testo pa ga rastanjite oklagijom i prebacite u podmazan pleh. Nanesite šunku preko kore, kao i kačkavalj, origano i pečurke. Pecite picu 10 do 15 minuta, u rerni zagrejanoj na 220 stepeni. Onda je secite na četvrtine i služite uz kečap.

Zajecaronline/Alo!/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.