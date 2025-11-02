Izdvajamo Sport Vesti

SLAVLJE NA KRALJEVICI Timok savladao Rembas

02.11.2025.
Foto Skrinšot Instagram zajecaronline

SLAVLJE NA KRALJEVICI Timok savladao Rembas

Fudbaleri Timoka savladali su ekipu Rembasa rezultatom 3:0 u meču 12. kola Srpske lige „Istok“.

Zaječarci su na taj način stigli do premijernog trijumfa u sezoni.

Strelci za domaći tim na Gradskom stadionu „Kraljevica“ u petak 31. oktobra bili su Pavle Kostić u 3., Uroš Nikolić u 80. i Vukašin Kojić u 90. minutu utakmice.

Ono što posebno raduje ne samo trenera Ćirića već sve simpatizere Timoka jeste činjenica da je zaječarski srpskoligaš neporažen na tri uzastopna meča, a da su posle remija sa Moravom iz Ćuprije i Trstenikom u gostima najzad na naplatu stigli brojni promašaji, koji su ih i koštali bodova u minulom periodu.

Timok je posle 12 odigranih mečeva uspeo da se pomeri sa začelja tabele i ravnopravno uključi u borbu za opstanak.

 

Zajecaronline/glassporta/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreadsBudite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Foto Hype produkcija/promo

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.

Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.

  • Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
  • Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
  • Organizator: Hype Entertainment

KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU! 

Preporučujemo:

Dodaj komentar