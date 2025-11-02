SLAVLJE NA KRALJEVICI Timok savladao Rembas

Fudbaleri Timoka savladali su ekipu Rembasa rezultatom 3:0 u meču 12. kola Srpske lige „Istok“.

Zaječarci su na taj način stigli do premijernog trijumfa u sezoni.

Strelci za domaći tim na Gradskom stadionu „Kraljevica“ u petak 31. oktobra bili su Pavle Kostić u 3., Uroš Nikolić u 80. i Vukašin Kojić u 90. minutu utakmice.

Ono što posebno raduje ne samo trenera Ćirića već sve simpatizere Timoka jeste činjenica da je zaječarski srpskoligaš neporažen na tri uzastopna meča, a da su posle remija sa Moravom iz Ćuprije i Trstenikom u gostima najzad na naplatu stigli brojni promašaji, koji su ih i koštali bodova u minulom periodu.

Timok je posle 12 odigranih mečeva uspeo da se pomeri sa začelja tabele i ravnopravno uključi u borbu za opstanak.

Zajecaronline/glassporta/ N.B.

