SLAVLJE NA KRALJEVICI Timok savladao Rembas
Fudbaleri Timoka savladali su ekipu Rembasa rezultatom 3:0 u meču 12. kola Srpske lige „Istok“.
Zaječarci su na taj način stigli do premijernog trijumfa u sezoni.
Strelci za domaći tim na Gradskom stadionu „Kraljevica“ u petak 31. oktobra bili su Pavle Kostić u 3., Uroš Nikolić u 80. i Vukašin Kojić u 90. minutu utakmice.
Ono što posebno raduje ne samo trenera Ćirića već sve simpatizere Timoka jeste činjenica da je zaječarski srpskoligaš neporažen na tri uzastopna meča, a da su posle remija sa Moravom iz Ćuprije i Trstenikom u gostima najzad na naplatu stigli brojni promašaji, koji su ih i koštali bodova u minulom periodu.
Timok je posle 12 odigranih mečeva uspeo da se pomeri sa začelja tabele i ravnopravno uključi u borbu za opstanak.
Zajecaronline/glassporta/ N.B.
