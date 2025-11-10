Slaba kiša i vetar danas u Zaječaru

U Srbiji će danas biti oblačno i mestimično sa kišom, sem na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, a prestanak padavina se posle podne očekuje u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u zapadnim i centralnom krajevima Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, a temperature će se kretati u rasponu od četiri do 15 stepeni Celzijusa.

U Zaječaru danas oblačno, povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab, jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 11° C, maksimalna dnevna 12° C.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/N.B.

