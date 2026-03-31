„Skromni“ Nedeljko Elek „Jahorinski“ sa „Franck Muller“ satom od 110.000 KM

Nedeljko Elek „Jahorinski“ gostovao je na ATV-u i, kao i obično, pričao je o pomaganju sportu, sirotinji i razvoju Republike Srpske.

Na mrežama se deli apel, nakon njegovog „skromnog“ gostovanja i to zbog jednog detalja koji je mnogima zapao za oko:

Dok je govorio o poštenju i kako su svi drugi nepošteni osim njega, na ruci mu je blistao luksuzni „Franck Muller“ sat vredan 110.000 konvertibilnih maraka.

To je, prema trenutnom kursu (1 KM ≈ 0,5113 €), oko 56.243 evra. Za taj novac u mnogim krajevima možete kupiti pristojan stan, solidan automobil ili lepo živeti nekoliko godina.

Ali za „skromnog“ Eleka je to samo običan dnevni aksesoar.

Sadržaj njegovog izlaganja bio je toliko inspirativan da su korisnici mreža ozbiljno razmišljali da, kako kažu, pokrenu inicijativu da ga proglase za „sveca“.

SKROMNI ELEK SA SATOM OD 110.000 KM pic.twitter.com/PjiDDrn4xf — Istinamijeime (@istinamijeime) March 31, 2026

„Skromni“ Nedeljko Elek „Jahorinski“ sa „Franck Muller“ satom od 110.000 KM

Prenosimo ceo citat sa slike:

„Imali smo priliku vidjeti gostovanje Nedeljka Eleka na njemu omraženoj televiziji ATV. Čuli smo da pomaže sport, sirotinju, te da gradi i razvija Republiku Srpsku.

Sadržaj izlaganja bio je takav da razmišljamo pokrenuti inicijativu da ga proglasimo za „sveca“ — svi drugi su nepošteni, osim njega, kako nam objasni.

Sve to nam je objasnio sa satom na ruci vrijednim 110.000 KM. Pretpostavljamo da je to dio aristokratskog nasljeđa Eleka Jahorinskog!“

Zajecaronline/Komitet

