SKANDAL U FRANCUSKOJ! Avion kružio sat vremena jer je kontrolor leta zaspao!

Avion koji je u ponedeljak uveče doleteo na Korziku iz Pariza kružio je čitav sat iznad aerodroma u Ajaču pošto je kontrolor leta zaspao, prenose danas francuski mediji.

Kontrolor je u tom trenutku bio sam u kontrolnom tornju, navodi “Figaro”.

Avion “Er Korzike”, koji je inače poleteo sa zakašnjenjem od sat vremena sa aerodroma Orli, u 22.45 sati sinoć, stigao je tokom večeri do aerodroma u Ajaču bez incidenata. Međutim, približavajući se, posada je primetila da pista nije osvetljena. Komandant na letu je tada pokušao da stupi u komunikaciju sa kontrolnim tornjem, navodi “Kors maten”.

Avion je počeo da leti u krug iznad piste iščekujući odgovor, a zatim su vatrogasci pri aerodromu pozvali žandarmeriju pošto odgovora iz tornja nije bilo.

Avion je u međuvremenu nastavio da leti iznad Ajača, a panike među putnicima nije bilo, rekao je jedan od putnika lokalnom listu. Tek u 00.35 časova avion je uspeo da se bez problema postavi na tek tada osvetljenu pistu, prema podacima FlajtRadara. Pilot je izjavio da se u svojoj višedecenijskoj karijeri nikada nije našao u sličnoj situaciji. Rezultati testova na alkohol i toksikoloških ispitivanja kontrolora leta, koji je zaspao u trenutku kada je bio sam na radnom mestu, bili su negativni.

