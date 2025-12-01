Sjajne novosti za penzionere! Stiže značajno veća isplata!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da nisu istinite pojedine objave na društvenim mrežama da nema novca u budžetu za povećanje penzija.

Istakao je da će penzije od danas biti uvećane za 12,2 odsto i da će prve veće penzije biti isplaćene pre božićnih praznika, odnosno 4. ili 5. januara.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je da se svim penzionerima i ove godine penzije uvećavaju mesec dana ranije odnosno od decembra, umesto od januara, prenosi RTS.

Stiže značajno veća isplata!

“Sa predstojećim povećanjem penzija, prosečna penzija u ovoj godini će iznositi oko 437 evra, dok će prosečna penzija u 2026. godini dostići 488 evra. Zaista ogromna razlika u odnosu na 2012. godinu kada je prosečna penzija iznosila 204 evra”, naveo je Mali na Instagramu.

On je rekao da Vlada Srbije ide ka tome da prosečna penzija iznosi 650 evra do kraja 2027. godine.

Zajecaronline/Alo!/N.B.

