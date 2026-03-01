SITNO BROJIMO! Još malo do početka najvećeg muzičkog takmičenja na Balkanu! „HYPE ZVEZDE“ KREĆU 2.MARTA!

Odbrojavanje je počelo! Ostalo još sasvim malo vremena do starta emitovanja muzičkog spektakla „Hype zvezde“, koje zvanično počinje 2. marta 2026. godine!

Publiku očekuje pravi televizijski šou, velika produkcija, vrhunska energija i takmičenje koje već sada važi za „nešto drugačije“ u odnosu na sve već viđeno na Balkanu.

Hype produkcija pripremila je spektakl u svakom smislu, a gledaoci će imati priliku da prate nastupe talentovanih kandidata koji su spremni da osvoje scenu.

SITNO BROJIMO!

Posebnu pažnju privlači i spektakularni žiri, koji će svojim komentarima, iskustvom i energijom, dodatno podići atmosferu i doneti neizvesnost iz epizode u epizodu!

Sjajni takmičari, vrhunska produkcija i velika očekivanja. Sve je spremno za početak nove muzičke priče! Mi smo tu, kao i Hype televizija, da vam prenosimo sve do sitnih detalja!

Još malo nas deli od trenutka kada će „Hype zvezde“ zasijati na malim ekranima!

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!