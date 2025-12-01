SITNI ODRONI: Važno upozorenje za vozače kod Zaječara!

Prema podacima Zimske službe u 8.55 časova, na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja snega ima do pet centimetara na deonici I B-21, Ivanjica – Javor, saopštilo je Javno preduzeće “Putevi Srbije”.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Zaječara.

U napomeni za Zaječar, ukazuje se na sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, kojih najviše ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na putnom pravcu II A-211 Brzeće – Kopaonik (Jaram).

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

VOZITE OPREZNO I PAŽLJIVO

JP “Putevi Srbije” savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze zaista oprezno i pažljivo.

Takođe, apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

