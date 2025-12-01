SITNI ODRONI: Važno upozorenje za vozače kod Zaječara!
Prema podacima Zimske službe u 8.55 časova, na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja snega ima do pet centimetara na deonici I B-21, Ivanjica – Javor, saopštilo je Javno preduzeće “Putevi Srbije”.
Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Zaječara.
U napomeni za Zaječar, ukazuje se na sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, kojih najviše ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).
Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na putnom pravcu II A-211 Brzeće – Kopaonik (Jaram).
Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.
Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.
Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.
VOZITE OPREZNO I PAŽLJIVO
JP “Putevi Srbije” savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze zaista oprezno i pažljivo.
Takođe, apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.
Zajecaronline/Tanjug/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.
Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.
Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.
- Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
- Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
- Organizator: Hype Entertainment
Dodaj komentar