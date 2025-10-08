Izdvajamo Vesti zanimljivosti

Sirovi pirinač u frižideru – trik koji oduševljava žene!

08.10.2025.
foto:Pinterest

Činija pirinča u frižideru je jednostavan, efikasan i ekološki način da se oslobodite viška vlage.

Takođe, smanjuje neprijatne mirise koji često izlaze iz frižidera.

foto: Pinterest

Pirinač je odličan za privlačenje vode i deluje kao apsorber mirisa. Samo ne zaboravite da s vremena na vreme promenite pirinač, kada primetite da je nabubrio, vlažan.

Naravno, najvažnije je da vaš frižider bude čist. Ako u njemu ima stare i pokvarene hrane, kesa pirinča možda neće pomoći. Trebate redovno da proveravate police.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

