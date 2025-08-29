SINER UBEDLJIVO POBEDIO POPIRINA!

Izdvajamo Sport Vesti

29.08.2025.
Jannik Sinner(AP Photo/Seth Wenig)

Najbolji teniser sveta Janik Siner plasirao se u treće kolo US Opena, pošto je sinoć u drugom kolu pobedio Australijanca Alekseja Popirina rezultatom 6:3, 6:2, 6:2 za dva sata i tri minuta.

Italijanski teniser je u prvom setu jednom oduzeo servis protivniku, dok je u naredna dva seta dva puta napravio brejk i tako došao do ubedljive pobede i plasmana u narednu rundu.

Siner će u trećem kolu US Opena igrati protiv Kanađanina Denisa Šapovalova, koji je savladao Francuza Valentina Rožea sa 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.

