Siner slavi pobedu nad Zverevom i osvajanje ATP titule u Beču!

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je ATP turnir u Beču, pošto je juče u finalu pobedio Nemca Aleksandra Zvereva 3:6, 6:3, 7:5.

Meč je trajao dva sata i 29 minuta. Siner je drugi teniser sveta, dok se Zverev nalazi na trećem mestu ATP liste.

Ovo je bio osmi međusobni duel italijanskog i nemačkog tenisera, a četvrti trijumf Sinera.

Italijan je pobedom na turniru u glavnom gradu Austrije stigao do 22. titule u karijeri, a četvrte u ovoj godini. Zverev je u karijeri osvojio 24 ATP trofeja.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.