Sindikati prosvete traže veće plate

Sindikat obrazovanja Srbije, Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost” i Sindikat radnika u prosveti traže izmenu koeficijenata zaposlenih od drugog do šestog stepena stručnosti, izjednačavanje cene rada za sve zaposlene u obrazovanju, kao i isplatu novogodišnjih nagrada u skladu s posebnim kolektivnim ugovorima. Zatražena je i izgradnja stanova pod povoljnijim uslovima za zaposlene u obrazovanju, objavila je „Politika“.

U obrazloženju potpisnici ovih zahteva navode da su plate zaposlenih od drugog do šestog stepena na nivou minimalca, a da je cena rada u visokom obrazovanju i studentskom standardu niža od one u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i u učeničkom standardu, zbog čega traže da one budu izjednačene.

Takođe, tri sindikata podsećaju da je pravo na novogodišnju nagradu garantovano posebnim kolektivnim ugovorima.