Šesto kolo Evrolige: Košarkaši Partizana večeras dočekuju Pariz!

Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 20.30 časova u Beogradskoj areni ekipu Pariza u meču šestog kola Evrolige.

Obe ekipe posle pet kola u Evroligi imaju po tri pobede i dva poraza.

“Igraćemo protiv tima koji igra slično kao i prošle godine, bez obzira na to što su promenili roster i trenera. Veoma je sličan način, u smislu da igraju strašno agresivno, presing po celom terenu i udvajaju. Što se tiče napada, dva glavna plejmejkera su najbitniji u timu, posle toga svi idu na ofanzivan skok. Ne jedan, dva, nego četiri igrača i posle osvojene lopte odmah ide šut za tri poena. Po broju tih šuteva su prvi u Evroligi, a imaju čak 85 poseda po utakmici koje im donosi ofanzivan skok. To je plan, a koliko ćemo ga ostvariti, ostaje da se vidimo”, rekao je trener Partizana Željko Obradović.

On je naveo da je ekipa svesna situacije i odsustva Šejka Miltona i Karlika Džonsa.

“Znamo da nam nedostaju dva igrača. Čak smo imali i problem, Mika Murinen je dobio udarac i poslednja dva treninga nije odradio. Bez obzira na to, radili smo na način koji je jedini moguć, da pripremimo utakmicu i damo najviše što možemo”, izjavio je Obradović.

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski naveo je da “crno-bele” očekuje specifična utakmica protiv Pariza.

“Igrali smo sa njima i prošle sezone, imaju prepoznatljiv stil. Brzo igraju, žele da rešavaju napade u početnim sekundama, dok u odbrani često udvajaju”, rekao je Pokuševski.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

