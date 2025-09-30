Serbia Zijin Mining nastavlja da ulaže u obrazovanje, decu i lokalnu zajednicu!
Kompanija Serbia Zijin Mining, u saradnji sa Udruženjem roditelja „Bebironče“, donirala je lift za osobe sa invaliditetom Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Vidovdan“.
Ova donacija, ukupne vrednosti blizu pet miliona dinara, obuhvatila je:
- ugradnju lifta koji učenicima i posetiocima sa invaliditetom omogućava lakši pristup svim učionicama i prostorijama
- renoviranje učionica i zajedničkih prostora
- nabavku nastavne opreme koja će unaprediti kvalitet nastave
Direktorka škole Sonja Savić istakla je da lift i nova oprema značajno olakšavaju učenicima svakodnevne aktivnosti i unapređuju uslove rada, dok je saradnju sa kompanijom ocenila kao izuzetno važnu za razvoj škole i đaka.
„Verujemo da pravi razvoj ne počiva samo na tehnološkom napretku, već i na stvaranju okruženja u kojem svi imaju jednake šanse. Naša vizija je jasna – bezbednost i briga o ljudima moraju biti temelj svakog održivog razvoja,“ poručio je Mani Maran, direktor Sektora za bezbednost i zdravlje na radu u Serbia Zijin Mining.
Serbia Zijin Mining nastavlja da ulaže u obrazovanje, decu i lokalnu zajednicu, gradeći ravnopravnije, pristupačnije i snažnije društvo.
Zajecaronline/fb/Serbia Zijin Mining Doo Bor/ N.B.
